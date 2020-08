Schuldscheinemittenten zieren sich

Erst vor kurzem hat der Technologiekonzern Bosch einen Schuldschein über 2 Milliarden Euro platziert. Der Markt ist also durchaus offen. Dennoch ist das Volumen am Schuldscheinmarkt aufgrund der Coronavirus-Krise im ersten Halbjahr um mehr als 40 Prozent eingebrochen. Wie wird sich der Markt in den verbleibenden Monaten entwickeln?



Ingo Nolden, DCM-Chef der HSBC in der DACH-Region, geht zwar davon aus, dass wieder mehr los sein wird. Dass es allerdings so aktiv zugehen wird wie vor Beginn der Pandemie, glaubt der Experte nicht. Denn das Umfeld ist herausfordender: „Man sieht derzeit deutlich, dass es Unternehmen ohne externes Rating schwerer haben, einen Schuldschein zu platzieren", sagt Nolden. Klassische Schuldscheininvestoren seien derzeit zurückhaltender als sonst.