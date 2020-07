Doppelschlag von Bosch-CFO Stefan Asenkerschbaumer

Denn der Finanzchef muss plötzlich auch um das Liquiditätspolster des Stiftungskonzerns kämpfen, obwohl dies Ende 2019 bei enorm hohen 19 Milliarden Euro lag. Um möglichen Liquiditätsengpässen entgegenzuwirken, pumpte Asenkerschbaumer Boschs Kassen schon frühzeitig mit Cash voll.

Dabei gehörte der CFO nicht nur zu den Eisbrechern am Schuldscheinmarkt. Mit seinem Schuldschein setzt er sogar gleich zwei Meilensteine. Der in diesem Monat platzierte 2 Milliarden Euro schwere Schuldschein dürfte nicht nur der größte seit Ausbruch der Coronakrise in Europa sein, sondern ist auch der größte in der Unternehmensgeschichte, wie Bosch der FINANCE-Schwesterpublikation DerTreasurer mitteilte. 2017 hatten die Stuttgarter ein Papier über 1,5 Milliarden Euro begeben.