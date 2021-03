Stabilus debütiert am Schuldscheinmarkt

Stabilus hat Schuldscheindarlehen in Höhe von 95 Millionen Euro begeben und damit ein erfolgreiches Debüt am Schuldscheinmarkt gefeiert. Die verschiedenen Tranchen haben Laufzeiten von fünf und sieben Jahren und tragen variable Zinssätze. Ursprünglich wollte Stabilus-Finanzchef Mark Wilhelms nur 50 Millionen Euro aufnehmen. Weil der Schuldschein nach Unternehmensaussagen jedoch mehrfach überzeichnet gewesen ist, stockt der CFO den Schuldschein fast auf die doppelte Höhe auf. Die Spreads lagen Wilhelms zufolge am unteren Ende der Vermarktungsspanne.

Die Schuldscheine sollen Stabilus Finanzierungssicherheit für die Zeit nach dem Auslaufen bestehender Darlehen im Jahr 2023 bieten. Arrangiert wurden sie von der Helaba und begeben ausschließlich über die digitale Emissionsplattform VC Trade, die sich eine starke Position im Schuldscheinmarkt erarbeitet hat. Rund 30 Investoren zeichneten den Schuldschein. Der Großteil der Emission landete in den Depots von Sparkassen, ein Viertel ging aber auch an nicht-deutsche Investoren.