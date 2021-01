Endet die Flaute am Schuldscheinmarkt?

Ein Grund dafür ist die ausgeprägte Zurückhaltung der Investoren bei unbesicherten Schuldscheinen. Der zweite wichtige Auslöser des Marktrückgangs ist das nahezu vollständige Verschwinden ausländischer Emittenten vom Markt: Der Auslandsanteil fiel von 42 auf 16 Prozent, wie aus einer Analyse der Beratungsgesellschaft Capmarcon hervorgeht. Während immerhin noch 9 Prozent auf Emittenten aus Österreich und der Schweiz entfielen, kamen von Ländern außerhalb der DACH-Region nicht mehr als 7 Prozent des Volumens, der Großteil davon aus Frankreich. So findet sich in den Top 10 der größten Deals mit Barry Callebaut auch nur ein ausländischer Emittent, 2019 waren es noch vier.



Und auch für Debütemittenten war 2020 ein ganz schwieriges Jahr am Schuldscheinmarkt: Ihr Marktanteil an den Neuemissionen sank von 35 auf 14 Prozent. Insgesamt flossen Neuemittenten 2020 über Schuldscheine weniger als 3 Milliarden Euro zu.



Gänzlich vom Wachstumskurs abgebracht hat das Coronajahr den Schuldscheinmarkt aber nicht. Weil die Tilgungen erst langsam anziehen und sich die starken Jahrgänge der jüngeren Vergangenheit noch nicht ihrem Laufzeitende nähern, stieg das ausstehende Volumen von Schuldscheinen 2020 laut Capmarcon nochmals um 5 Milliarden Euro auf 143 Milliarden Euro an. Allerdings lag der Nettozuwachs erstmals seit Jahren nicht mehr im zweistelligen Milliardenbereich. Ohne eine spürbare Erholung des Neuemissionsgeschäfts droht der Markt in den nächsten Jahren auch in absoluten Zahlen betrachtet kleiner zu werden.