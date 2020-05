Wegen Schuldschein: Freenet streicht Dividende

An Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen werden 258 Millionen Euro noch in diesem Jahr fällig, weitere 428 Millionen Euro müssen im Jahr 2021 getilgt werden, präzisierte ein Unternehmenssprecher auf FINANCE-Nachfrage die Fälligkeiten. Die restlichen Beträge fallen zwischen 2022 und 2026 an. Die gesamte Nettofinanzverschuldung des Mobilfunkanbieters belief sich zum 31. Dezember 2019 auf etwas mehr als 2 Milliarden Euro.



Gerechnet auf die rund 128 Millionen ausstehenden Aktien spart die Dividendenkürzung dem Unternehmen rund 205 Millionen Euro. Damit wäre die Fälligkeit im Herbst nahezu abgedeckt, selbst ohne den Free Cashflow gerechnet, den Freenet auch jetzt noch in seinem kaum von Corona betroffenen Tagesgeschäft erzielt. So wuchs der Umsatz im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,3 Prozent auf 648,8 Millionen Euro, der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieb nahezu unverändert bei 109,2 Millionen Euro. Die Jahresprognose bleibt unangetastet.