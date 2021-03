Asset Based Finance als Finanzierungsalternative in der Krise

Eine andere Finanzierungsalternative ist das Modell Asset Based Credit: Dabei wird auf Unternehmensaktiva zugegriffen, die in der Krise oft mehr Working Capital verzehren, als sie an Rendite erbringen – dies sind häufig etwa Maschinen, Fuhrparks, Rohstoff- und Handelswarenlager, Sachwerte und selbst Immobilien.



Im Rahmen der Finanzierung können Unternehmen die gesamte Palette des in Form von Anlage- und Umlaufvermögens gebundenen Kapitals als Kreditsicherheit nutzen. Die kurz- bis mittelfristigen Asset-Based-Credit-Finanzierungen werden für Restrukturierungen und Sanierungen ebenso eingesetzt wie in Wachstumssituationen, zur Auftragsvorfinanzierung, für Investitionen in neue Technologien oder andere opportunistische Anlässe. Entscheidend für die Vergabe dieser Spezialdarlehen sind in erster Linie die Werthaltigkeit sowie die Liquidierbarkeit der angebotenen Sicherheiten.