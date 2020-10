Investieren trotz Krise: Digitale Lösungen objektbasiert finanzieren

Durch das Modell Sale-and-Lease-Back (SLB) etwa können insbesondere produzierende und verarbeitende Betriebe mit umfangreichem Maschinen-, Anlagen- oder Fuhrpark Liquidität freisetzen. Dazu verkauft ein Unternehmen seine werthaltigen Objekte an einen Finanzierer und least sie direkt im Anschluss zurück. Da das firmeneigene mobile Anlagevermögen verkauft und kein fremdes Kapital ins Unternehmen geholt wird, handelt es sich bei SLB um eine reine Innenfinanzierung. Dadurch können oft auch stille Reserven gehoben werden.

Das Modell kommt auch in Krisenzeiten oder bei angespannter wirtschaftlicher Lage zum Einsatz: Da das Augenmerk rein auf Anzahl, Werthaltigkeit, Mobilität und Gängigkeit der an den Finanzierer zu verkaufenden Objekte liegt, spielt die Unternehmensbonität kaum eine Rolle. Zudem ist der Zeitraum von der ersten Anfrage bis zur Auszahlung der Mittel in der Regel kürzer als bei einem klassischen Kredit. Durch das unmittelbar an den Verkauf anschließende Leasing der Maschinen kann das Tagesgeschäft wie gewohnt weiterlaufen, die verkauften und zurückgeleasten Objekte bleiben an ihren gewohnten Standorten.