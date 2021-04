Ob die präventive Sanierung nach dem StaRUG das klassische Insolvenzverfahren abzulösen vermag und zu einer Verbesserung der Restrukturierungskultur in Deutschland führt, wird sich in den kommenden Monaten und Jahren in der Praxis zeigen müssen. Vorstände und Geschäftsführer sind jedenfalls gut beraten, sich mit den Instrumenten und Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Arbeitsrechtlich fügt sich das StaRUG zumeist in die bereits bestehenden Restrukturierungsregelungen ein. Allerdings sollte man bei einer präventiven Sanierung besonderes Augenmerk darauf legen, die Arbeitnehmervertretungen frühzeitig zu beteiligen.