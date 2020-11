Präventive Sanierung: Gute Vorbereitung ist alles

Unternehmenslenker sind in Krisen intensiv gefordert – das gilt insbesondere mit Blick auf die Prognosen, auf deren Basis sie Maßnahmen zur Überwindung der Krise ableiten. In der Coronavirus-Phase sind Prognosen noch schwieriger als sonst, da sich bisher kein klarer und somit planbarer Verlauf der Pandemie abzeichnet.



Diese in der Krise allgemein höheren Anforderungen, insbesondere an die Unternehmensleitung, spiegeln sich auch in einem Gesetzgebungsvorhaben nieder, das Insolvenzen vermeiden soll. Es bietet neue Möglichkeiten, etwa durch die präventive Sanierung, stellt an das Management aber auch neue Anforderungen.