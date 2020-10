Restrukturierungsbeauftragter: Rolle, Aufgaben, Gehalt

In Ausnahmefällen kann der Stundensatz des Restrukturierungsbeauftragten auch über 350 Euro die Stunde liegen – etwa wenn andernfalls keine geeignete Person das Amt übernehmen will oder wenn der Fall besonders komplex ist und die Aufgaben eher denen eines Sachwalters im Eigenverwaltungsverfahren ähneln. Der Stundensatz eines Sanierungsmoderators wird ebenfalls mit bis zu 350 Euro angegeben.



Auch der Gravenbrucher Kreis, in dem sich Vertreter mehrerer namhafter Insolvenzkanzleien zusammengeschlossen haben, kritisiert die Vergütungsstruktur für Restrukturierungsbeauftragte. Diese übernähmen ähnliche Aufgaben wie Sachwalter in Sanierungsverfahren nach der Insolvenzordnung – „und auch entsprechend weitgehende und persönliche Haftungsrisiken“, heißt es in einer Stellungnahme. Daher solle die Tätigkeit als Restrukturierungsbeauftragter mit 80 Prozent der für Sachwalter vorgesehenen Vergütung entlohnt werden, schlägt der Gravenbrucher Kreis vor. Bemessungsgrundlage solle das Unternehmensvermögen sein.