Insolvenzen steigen immer weiter

Nachdem die Zahl der Insolvenzanträge im ersten Quartal 2023 etwas zurückgegangen ist, gab es von April bis Juni einen deutlichen Anstieg. Im Vergleich zum Vorjahresquartal haben sich die Insolvenzen bei Großunternehmen mit 37 Anträgen fast verdoppelt.

Das geht aus dem aktuellen Insolvenz-Report hervor, für den die Restrukturierungsberatung Falkensteg exklusiv für FINANCE die Großinsolvenzen von Unternehmen mit einer Umsatzgröße ab 20 Millionen Euro ausgewertet hat.

Mehr Insolvenzen als vor der Pandemie

Die Insolvenzen im zweiten Quartal übertrafen sogar deutlich das Vor-Corona-Niveau. „Mit 37 Anträgen liegt die Zahl nun um mehr als ein Drittel höher als in den Quartalen vor der Pandemie. Inflation, Kaufzurückhaltung, hohe Energiepreise und steigende Finanzierungskosten machen den Unternehmen zunehmend zu schaffen und lassen sich kaum noch kompensieren“, erläutert Studienautor und Falkensteg-Partner Jonas Eckhardt. Zusätzlich gab es noch einen Nachholeffekt wegen der umfangreichen staatlichen Hilfen während der Pandemie.

Auffällig ist vor allem, dass immer mehr größere Unternehmen Insolvenz anmelden müssen. Die Studienautoren zählten im zweiten Quartal zwölf Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro, die in die Insolvenz gerutscht waren. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal gab es in dieser Umsatzklasse nur ein insolventes Unternehmen und in Q1 2023 fünf. Nur im zweiten Quartal 2020 gab es in den vergangenen fünf Jahren mit 22 Fällen mehr Insolvenzen in dieser Umsatzklasse. „Mit dem Anstieg folgen nun auch die Großinsolvenzen der Entwicklung in der Gesamtwirtschaft“, heißt es im Report.

Modebranche führt bei Insolvenzen deutlich

Bei der Branchenauswertung liegen die Modeunternehmen und Einzelhändler mit jeweils acht Insolvenzverfahren an der Spitze. In beiden Branchen haben sich die Insolvenzen im Vergleich zum Vorquartal verdoppelt. Die Versandhauskette Klingel-Gruppe ist die am Umsatz gemessen größte Insolvenz des zweiten Quartals. Die bisherigen Spitzenreiterbranchen, der Fahrzeugbau sowie Maschinen- und Anlagenbau, rücken dagegen wieder nach hinten.

Info Was sind die Top-Verfahren? Wie hoch ist die Rettungsquote? Wie blicken die Experten auf die Immobilienbranche? Das und mehr lesen Sie im aktuellen FINANCE-Insolvenz-Report.