6 Antworten zu Corona-Änderungen beim Insolvenzantrag

Schwieriger wird es, wenn Unternehmen in der jetzigen Situation eine neue Finanzierung brauchen: „Das Gesetz regelt nicht pauschal, was beim Eingehen neuer Verbindlichkeiten geschehen soll“, sagt Eisen. Das Problem: Geht ein CFO eine neue Finanzierung ein, muss er als Schuldner grundsätzlich die Absicht und auch die finanziellen Mittel in Aussicht haben, die Gelder wie vereinbart wieder zurückzuführen. „Andernfalls wäre dies ein sogenannter Eingehungsbetrug und damit strafbar“, erklärt Eisen. Wer also zahlungsunfähig ist und daher keine Aussicht darauf hat, einen neuen Kredit auch bedienen zu können, muss dies der Bank gegenüber offenlegen und wird im Zweifel kein weiteres Geld bekommen. Dann bliebe der Weg in ein klassisches Insolvenzverfahren. „Das wird für einige Unternehmen weiterhin der bessere Weg sein“, glaubt Eisen.