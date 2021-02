Baur wird Chef-Restrukturierer bei Benteler

Mit Abschluss der finanziellen Restrukturierung ist Haselhorsts Part nun offenbar beendet. Sein Nachfolger Baur soll den Fokus stärker auf die operative Transformation legen. Das Beratungshaus mit seinen weltweiten Standorten können „die anstehenden Maßnahmen“ zudem international begleiten, begründete Benteler die Wahl des Alix-Partners-Managers.

Benteler sieht sich in „der nächsten Phase der Transformation“ angekommen und will sich nun auf die Umsetzung der vereinbarten Restrukturierungsmaßnahmen fokussieren. Dazu zählen beispielsweise Initiativen, mit denen Benteler sein Ergebnis verbessern will.

Künftig will der Zulieferer sein Produktangebot stärker zuschneiden und gezielt in Wachstumsfelder und Kernmärkte investieren. Dagegen werde man „an einigen Stellen Kapazitäten an eine veränderte Nachfrage anpassen“, sagte CEO Ralf Göttel. Der Transformationsprozess bei Benteler läuft bereits seit 2018 und wurde 2020 noch einmal forciert.

