Brutale Einschläge für die Bilanzpolizei

Die Vertragsauflösung bedeutet wohl auch das Ende des bisherigen zweistufigen Systems der Bilanzkontrolle, das DPR und Bafin in der Vergangenheit gemeinsam verkörpert hatten. Der privatrechtlich organisierte Verein DPR war im Jahr 2004 als Reaktion auf eine Serie von Bilanzskandalen wie Enron in den USA oder Comroad und Flowtex in Deutschland gegründet worden. Er sollte als erste Instanz im Rahmen von Stichproben, auf Verlangen der Bafin oder bei konkreten Verdachtsmomenten die Bücher von börsennotierten Unternehmen durchforsten. Sollten sich Anhaltspunkte für Fehlbilanzierungen ergeben, schreitet die Bafin als nachgelagerte Instanz ein. Gegenüber der „Financial Times“ bestätigte Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, dass die Bafin künftig selbst die Ermittlungen durchführen wird.



Näheres dürfte am kommenden Mittwoch zu erfahren sein, wenn Bafin-Chef Felix Hufeld unangenehme Fragen vor dem Finanzausschuss des Bundestags beantworten muss. Auch auf europäischer Ebene hat der Fall ein Nachspiel. So hat die EU-Kommission die Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA damit beauftragt, die Rolle der deutschen Finanzaufseher im Fall Wirecard zu überprüfen.