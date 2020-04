Condor bleibt in der Luft

Das unter einem Schutzschirmverfahren stehende Frankfurter Unternehmen ist seit der Pleite der britischen Mutter Thomas Cook unter der treuhänderischen Verwaltung der Erdsiek GmbH. Die dahinterstehende Rechtsanwaltskanzlei Schulze und Braun begleitete bislang die Sanierungsschritte des Managements. Mit den neuerlichen Finanzhilfen und dem Mitspracherecht der staatlicher Bürgen könnte sich der Treuhänder nun ändern – im Gegensatz zur schwierigen Grundsituation.



So dürfte es noch lange dauern, bis die Auslastung des Ferienfliegers wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Ob im Sommer überhaupt wieder Ferienflüge möglich sind, steht in den Sternen. Und in dieser Reisezeit erwirtschaftete Condor in der Vergangenheit praktisch ihre gesamten Gewinne. Zudem ist fraglich, ob die bereits vollzogenen Sanierungsmaßnahmen ausreichen, um das Geschäft in absehbarer Zukunft wieder profitabel zu machen. Auch die Suche nach einem neuen Käufer dürfte sich mit Blick auf den düsteren M&A-Markt mehr als schwierig gestalten.



Damit könnte wieder eine Übernahme von Condor durch die Lufthansa in den Fokus rücken. Angesichts der prekären Lage dürften Kartellfragen derzeit in den Hintergrund und wirtschaftliche Belange in den Vordergrund rücken. Auch die Bundesregierung könnte mit Hilfe ihres wachsenden Einflusses auf beide Luftfahrunternehmen eine derartige Lösung forcieren.



