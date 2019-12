DSGVO-Bußgeldkatalog schockt CFOs

In einem nächsten Schritt beurteilen die Behörden die Schwere des Vergehens mit einem Multiplikator zwischen 1 und 12 oder höher, wobei 1 für einen leichten Verstoß gilt, wie beim Versenden von Emails mit offenen Verteiler, und ein Wert über 12 für einen sehr schweren Verstoß, der etwa eine große Anzahl von Personen oder sensible Daten betrifft oder lange angedauert hat. Der Tagessatz wird dann mit dem festgelegten Faktor multipliziert und ergibt die Basis für die Höhe der Geldstrafe.



Ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 250 Millionen Euro kommt so bei einem mittelschweren Vergehen (Höchstfaktor 8) schnell auf eine Geldstrafe in Höhe von 5,5 Millionen Euro. Dieser Betrag wird dann noch weiter anhand der Art und Weise der Tatbegehung und der Schuldschwere modifiziert. Wie schwer ein Vergehen aber tatsächlich zu bewerten ist, liegt nach wie vor im Ermessen der jeweiligen Landesbehörde.