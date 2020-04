Geldgeber ziehen bei Vapiano die Reißleine

Doch nun scheint es gar nicht an den staatlichen Hilfen gescheitert zu sein. Einem Sprecher zufolge lagen sogar „positive Signale bezüglich staatlicher Unterstützungsprogramme“ vor. Offenbar haben die Geldgeber letztlich die Geduld verloren.



Dabei hielten sie Vapiano lange die Stange. So musste CFO Scharpe im Juni 2019 bereits eine Notfinanzierung arrangieren. Damals beteiligten sich neben den Banken auch die drei Großaktionäre Mayfair, Exchange Bioset und VAP Leipzig an der Finanzierung. Infolgedessen standen Vapiano rund 30 Millionen Euro zur Verfügung. Da das nicht ausgereicht hat, waren die Geldgeber sogar zu einer weiteren Spritze bereit und glaubten offenbar an die Zukunft der Restaurantkette, die sich schon lange in der Restrukturierung befindet – doch das war vor Corona.



An der Börse gab es denn auch heute für die Aktie kein Halten mehr. Der Kurs halbierte sich auf 0,41 Euro. Zu seinen Hochzeiten nach dem Börsengang im Juni 2017 lag der Titel noch bei über 25 Euro.



martin.barwitzki[at]finance-magazin.de