Gläubiger stellen Insolvenzantrag gegen Airport Hahn

In Hahn sah man sich Anfang Februar trotz der Probleme bei HNA offenbar weiterhin gut aufgestellt, wie ein Schreiben der Geschäftsführung an die Beschäftigten des Airports damals vermuten ließ, aus dem die Nachrichtenagentur dpa zitierte. So hieß es unter anderem: „Die in China eingeleiteten Maßnahmen haben keine Auswirkung auf Ihre Tätigkeit. An unserer Zusammenarbeit mit allen Airlines, Kunden, Behörden und Partnern wird sich nichts ändern.“



Demnach würde die Neuausrichtung von HNA den Betrieb in Hahn nicht betreffen, die Gesellschaft werde auch in Zukunft ihre Verpflichtungen unverändert erfüllen. Die Einschätzung der Situation dürfte sich inzwischen geändert haben, wie der zur Prüfung beim Amtsgericht Bad Kreuznach liegende Antrag vermuten lässt.



