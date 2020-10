Hannover Finanz muss Beteiligung E.I.S. restrukturieren

Schlechtes Timing für die Hannover Finanz: Der erst Ende 2019 übernommene Luft- und Raumfahrtdienstleister E.I.S. Aircraft Products and Services hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Aufgrund der Flugausfälle infolge der Coronavirus-Pandemie seien Umsatz und Ergebnis des Unternehmens eingebrochen, teilte der Minderheitsinvestor GBK Beteiligungen mit. Zudem seien „wesentliche“ Dienstleistungsverträge gekündigt worden.



E.I.S. Aircraft verzeichnete laut Jahresabschluss zum Geschäftsjahr 2018 in dem Jahr Umsatzerlöse von knapp 34,9 Millionen Euro und verbuchte einen Jahresfehlbetrag von 3,2 Millionen Euro. Wie groß das Volumen der nun gekündigten Dienstleistungsverträge ist, ist nicht bekannt.



Die Unternehmensführung plant nun mit „Kapazitätsanpassungen in erheblichem Umfang“. Das Unternehmen beschäftigte Ende 2019 mehr als 280 Mitarbeiter am Hauptsitz in Euskirchen sowie zwei zweiteren Standorten in Lemgo und München.