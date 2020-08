Restrukturierungsnews: ZIM Flugsitz, Strenesse, J. Fink Druck

Der Hersteller von Flugzeugsitzen ZIM Flugsitz hat eine Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Als vorläufiger Sachwalter wurde Martin Mucha (Grub Brugger) bestellt, die Geschäftsführung des Markdorfer Unternehmens wird von Jochen Glück als CRO sowie Maximilian Pluta (Kanzlei Pluta) begleitet.

Das Unternehmen beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter. Das Gründerehepaar Zimmermann hatte erst zu Beginn dieses Jahres eine Mehrheit der Anteile an den Turnaround-Investor Aurelius verkauft. Die Transaktion wurde Ende Februar abgeschlossen, wenige Wochen bevor die Coronakrise auch Europa mit voller Wucht traf. Damals bezeichnete Aurelius Auftragsbestand und Nachfrage nach den Sitzen noch als „sehr gut“. Die Ausfälle durch die Corona-bedingten Reisebeschränkungen haben den Zulieferer seither in Schieflage gebracht. Der Geschäftsbetrieb läuft weiter, in den kommenden Wochen soll nun ein Konzept für die Zukunft der Gesellschaft erarbeitet werden.