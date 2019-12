Heckler & Koch-Interessent wagt sich aus der Deckung

Wie stark die CDE den derzeitigen Kurs des Unternehmens beeinflussen will, könnte sich schon auf der morgigen außerordentlichen Hauptversammlung zeigen. Das „Handelsblatt“ hatte bereits im November berichtet, CDE wolle den Aufsichtsratsvorsitzenden Harald Kujat abwählen lassen. Dagegen positionierte sich Andreas Heeschen, der Kujat halten will. Heeschen will zudem selbst in den Aufsichtsrat einziehen.



Die Oberndorfer Waffenschmiede konnte auf operativer Ebene zuletzt wieder positives vermelden. In der ersten Jahreshälfte 2019 war es Heckler & Koch zum ersten Mal seit zwei Jahren gelungen wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Auch im dritten Quartal 2019 gelang dem Unternehmen ein Gewinn von 1,3 Millionen Euro. Das Unternehmen leidet seit Jahren unter einer enormen Schuldenlast von rund 233 Millionen Euro plus Pensionsforderungen von 60 Millionen Euro. Andreas Heeschen und andere Aktionäre schossen immer wieder Geld nach.



