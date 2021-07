Rettender Investor darf bei Condor einsteigen

Eine der Closing-Bedingungen des M&A-Deals war allerdings, dass die Staatshilfe durch die EU-Kommission genehmigt wird, teilte eine Condor-Sprecherin auf Nachfrage von FINANCE mit. Damit sei ist nun – neben kartellrechtlichen Genehmigungen – auch die letzte Bedingung für die Übernahme durch Attestor erfüllt, so die Sprecherin. Das Closing der Transaktion will Condor in den nächsten Tagen vollziehen – damit kann das Geld von Attestor nun fließen. Der Finanzinvestor hält zunächst 51 Prozent an der Airline, hat sich aber auch eine Option für die restlichen 49 Prozent gesichert.