Der neue Condor-Mehrheitseigentümer ist alles andere als kleiner Fisch, hierzulande aber dennoch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt: Im Tourismussektor ist der Fonds, der 2012 von dem deutschen Investor Jan-Christoph Peters gegründet wurde und aktuell ein Vermögen von rund 5,5 Milliarden Euro verwaltet, bisher eigenen Angaben zufolge an einer „Reihe von Hotels in Italien und den Niederlanden“ beteiligt. Zum Portfolio gehöre auch eine Beteiligung an der österreichischen Bank Kommunalkredit Austria sowie am Autovermieter Europcar. Erfahrungen in der Luftfahrt kann Attestor dagegen bislang nicht vorweisen.



Das soll sich nun ändern: Perspektivisch könnte der Investor Condor sogar komplett übernehmen. Gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ erklärte Fonds-Vertreter Friedrich Andreae, man plane, langfristig Eigentümer von Condor zu bleiben. „Wir glauben an die Marke und an das Geschäftsmodell.“ Ins operative Geschäft wolle sich der neue Eigentümer aber nicht einmischen, er sehe sich eher als „Sparringspartner für das Management.“ Mit CEO Ralf Teckentrup und CFO Debus soll die derzeitige Führung an Bord bleiben.



Eine Option für den Erwerb der restlichen 49 Prozent an Condor hat sich Attestor bereits einräumen lassen – „zu einem späteren Zeitpunkt“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Unter welchen Umständen und ab wann der Investor die Option ziehen kann, wollte eine Condor-Sprecherin gegenüber FINANCE nicht präzisieren.