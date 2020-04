Shortseller TCI attackiert Wirecard-Führung

Der Aufsichtsrat-Chef stellt im Zuge der Sonderprüfung aber auch das Geschäftsmodell von Wirecard in Teilen auf den Prüfstand. „Sie können sich sicher sein, dass sich der Aufsichtsrat die Analyse zu Drittpartnern genau anschauen wird“, so Eichelmann. Hierbei müsse man sich grundsätzlich fragen, was Wirecard das Drittpartnergeschäft bringe: Lohne sich in den betroffenen Ländern eine eigene regulatorische Lizenz? Oder sollte man sich aus Ländern zurückziehen? „Das werden wir in Ruhe, aber zeitnah anschauen“, meint Eichelmann.