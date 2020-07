Ex-Fifa-CFO Kattner muss 1 Million Strafe zahlen

Der ehemalige Fifa-CFO Markus Kattner wird wegen „Interessenkonflikten, Missbrauch seiner Stellung und damit Verstoßes gegen das Ethik-Reglement“ von der Fifa-Ethik-Kommission für schuldig verurteilt, wie sie kürzlich bekanntgab. Für Kattner bedeutet das eine gewaltige Strafe: Er muss 1 Million Schweizer Franken (umgerechnet 935.000 Euro) zahlen. Zudem wurde er zehn Jahre von jeglicher nationaler und internationaler Fußballtätigkeit ausgeschlossen.

Die Untersuchungen gegen Kattner, der von 2003 bis 2016 die Finanzen der Fifa leitete, laufen schon einige Jahre. Wie die Kommission mitteilte, prüften sie folgende Anklagepunkte: „Bonuszahlungen im Zusammenhang mit Fifa-Wettbewerben an hochrangige Offizielle der Fifa-Führung (einschließlich Markus Kattner), mehrere Änderungen und Verlängerungen von Arbeitsverträgen, die Erstattung privater Anwaltskosten und seine Pflichten in seiner Funktion als Offizieller.“

Kattner wurde außerdem vorgeworfen, sehr hohe Gehalts- und Bonuszahlungen an den langjährigen, in Korruption verwickelten Fifa-Chef Sepp Blatter gezahlt zu haben. Auch an den 2015 fristlos gekündigten Jérôme Valcke, dessen Position als Generalsekretär Kattner interimistisch übernommen hatte, sollen die immensen Bonuszahlungen geflossen sein, ebenso an Kattner selbst. Insgesamt handle es sich um Summen von mehr als 5 Millionen Schweizer Franken (etwa 4,5 Millionen Euro), wie es aus Verbandskreisen hieß.