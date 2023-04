Citi: Aus für Investmentbanking-Chef Peter Kimpel

Überraschender Abgang bei der Citigroup: Die US-Großbank hat sich von Peter Kimpel getrennt, der zuletzt das Investmentbanking in Deutschland für die US-Amerikaner leitete. Sein Abschied kommt überraschend, der vorherige Deutschlandchef von Barclays und ehemalige CFO der Start-up-Schmiede Rocket Internet war erst vor zwei Jahren zu der US-Bank gewechselt.

Zu den Details von Kimpels Abschied, der die Citi nach FINANCE-Informationen Ende März verlassen hat, äußert sich die Bank zwar nicht, bestätigt allerdings seinen Weggang. Die Trennung könnte nicht einvernehmlich gewesen sein: Wie das „Handelsblatt“ unter Berufung auf ehemalige Weggefährten Kimpels berichtet, soll dieser angeblich die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllt haben. Welche das waren, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Citi-Country-Manager Hafke übernimmt im Vorstand

Fest steht bereits, wie Kimpels Aufgaben bei der Citi künftig verteilt werden. So wird seine Stelle hierzulande nicht direkt nachbesetzt, wie aus einem internen Memo der Bank hervorgeht. Demnach wird Citi-Deutschlandchef Stefan Hafke zusätzlich zu seiner aktuellen Position im Vorstand künftig das bislang von Kimpel geleitete Geschäft im Bereich Banking, Capital Markets & Advisory (BCMA) vertreten. Darüber hinaus wird Hafke den ebenfalls von Kimpel als Vorstand verantworteten Bereich Citigroup Global Markets Europe (CGME) – also das formal getrennt geführte Wertpapier-Handelsgeschäft der Bank – übernehmen.

Bereits unter Kimpel verantworten seit Januar dieses Jahres Holger Knittel und Christian Schwab das Investmentbanking der Citi in Deutschland, während Malte Hopp das Kapitalmarktgeschäft (ECM) leitet. Neu im Bunde ist zudem Rauno Merklein, der laut Memo seit Kurzem das deutsche Firmenkundengeschäft der US-Bank verantwortet. Merklein war 2020 von JP Morgan zur Citi gewechselt und war dort als Head of Corporate Banking für Deutschland und Österreich eingestiegen.

Kimpel war Deutschlandchef bei Barclays

Wohin es Peter Kimpel künftig ziehen wird, ist noch nicht bekannt. Der ehemalige Finanzchef und Dirigent des Börsengangs von Rocket Internet hatte der Start-up-Schmiede 2018 den Rücken gekehrt und war als Deutschlandchef zur Investmentbank Barclays gewechselt. Von dort zog es ihn schließlich vor zwei Jahren zur Citigroup, die ihn zum Head of Banking, Capital Markets and Advisory für Deutschland und Österreich machte. In dieser Funktion war Kimpel bei der US-Großbank auf Stefan Wintels gefolgt, der inzwischen Chef der KfW-Bankengruppe ist.