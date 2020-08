Zielke wolle den „Weg für einen Neuanfang freimachen“, sagte der Commerzbank-Chef damals. Schmittmann hat seinen Posten bereits abgegeben, Zielke will die Bank spätestens zum Ende des Jahres verlassen. Hans-Jörg Vetters wichtigste Aufgabe wird daher sein, die Führungskrise der gelben Bank schnellstmöglich zu lösen und einen Nachfolger für Zielke zu finden. Über mögliche Kandidaten wird bereits spekuliert – Cerberus wird sicher mitreden wollen.



Der Wechsel an der Spitze der Bank erfolgt in einer Phase, in der die Commerzbank um eine Neuausrichtung ringt. Einsparungen sowohl beim Personal als auch beim Filialnetz stehen dabei wohl zur Diskussion.



