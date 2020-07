Wird Firmenkundenchef Boekhout neuer Commerzbank-CEO?

Neben Orlopp und Boekhout fällt dieser Tage noch ein dritter Name als Zielkes Nachfolger: Der Leiter der Hamburg Commercial Bank Stefan Ermisch. Ungewöhnliche Koinzidenz: Co-Eigentümer bei der ehemaligen HSH Nordbank ist ausgerechnet der Aktivist und zweitgrößte Commerzbank-Aktionär Cerberus, der zuletzt mit seinen zwei öffentlichen Brandbriefen den Druck auf Zielke und auch Schmittmann stark erhöht haben dürfte. Stefan Ermisch soll allerdings „ganz klar kein Interesse“ an der Position haben, schreibt die „Wirtschaftswoche“ unter Berufung auf Ermischs Umfeld.



Die Person, die letztlich den CEO-Posten bei der Commerzbank antritt, wird künftig einiges auf der Agenda stehen haben. Im September vergangenen Jahres präsentierte die Bank ihre neue Strategie – mehr Firmenkunden und vor allem mehr Erträge im Firmenkundengeschäft lautete damals die Devise.



Mit der Umsetzung dieser Strategie kommt die Bank derzeit nur schleppend voran, wie Zielke selbst zugegeben hat: „So erkennbar die strategischen Fortschritte sind, so unbefriedigend war und ist die finanzielle Performance der Bank. Und dafür trage ich als CEO die Verantwortung“, lässt er sich in einer Mitteilung der Bank zitieren. „Ich möchte den Weg für einen Neuanfang freimachen. Die Bank braucht eine tiefgreifende Transformation und dafür einen neuen CEO, der vom Kapitalmarkt auch die notwendige Zeit für die Umsetzung einer Strategie bekommt.“



Die Aktionäre scheinen den anstehenden Vorstandswechsel jedenfalls zu begrüßen: Am heutigen Montagmorgen legte die Aktie um über 6 Prozent auf knapp 4,40 Euro zu.



