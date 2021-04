Der Streit um die Besetzung des Aufsichtsrats bei der Aareal Bank geht in die nächste Runde. Bereits Anfang des Monats hatte der aktivistische Investor Petrus Advisers seine Anteile an der Bank auf 9,8 Prozent erhöht und im gleichen Zug eine Neubesetzung von drei der insgesamt acht von den Aktionären gewählten Aufsichtsratsmitgliedern gefordert, darunter auch der Vorsitz. Nun hat Petrus seine eigenen Wunschkandidaten benannt.



Demnach soll die amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Marija Korsch durch den Ex-Hypo-Vereinsbank-Vorstand Theodor Heinz Laber ersetzt werden, der derzeit unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender bei der Pensionskasse BVV ist. Die selbstständige Beraterin Marion Khüny war ebenfalls zeitweise bei der HVB und später bei der Commerzbank tätig. Die Österreicherin soll laut Petrus anstelle von Christoph von Dryander in das Gremium einziehen. Sie ist Mitglied des Aufsichtsrats bei der Erste Group Bank. Als Dritten im Bunde will der Investor Dietrich Voigtländer austauschen. Ihn soll der frühere Versicherungsmanager Thomas Christian Hürlimann ersetzen.



Über die Personaländerungen sollen die Aktionäre nach dem Wunsch von Petrus bei der anstehenden Hauptversammlung am 18. Mai entscheiden. Einen entsprechenden Antrag hatte der Investor aufgrund seines durch die jüngsten Zukäufe gewachsenen Aktienpakets stellen können.