Petrus Advisers: Von Comdirect zu Aareal Bank

Was genau Petrus bei der Bank vorhat, dazu hielt sich der Investor auf Anfrage bedeckt. Allerdings ist Petrus nicht der einzige Aktivist, der Gefallen an dem Wiesbadener Spezialfinanzierer hat: Der Schweizer Finanzinvestor Teleios Capital ist bereits länger bei der Bank investiert und stockte erst im Dezember seinen Anteil auf 5,07 Prozent auf. Die Schweizer haben auch bereits ihren Unmut über Entscheidungen des Aareal-Bank-Managements in offenen Briefen kund getan: Seit Monaten schon fordert Teleios den Komplettverkauf der IT-Sparte Aareon, zuletzt wieder Mitte Januar.