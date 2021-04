Aktivist Petrus stockt bei Aareal Bank auf

Petrus Advisers lässt nicht locker: Der Aktivist hat seine Anteile an der Aareal Bank erhöht und stellt neue Forderungen. Wie die Bank mit Sitz in Wiesbaden mitteilte, besitzt Petrus Advisers jetzt über 9,80 Prozent der Stimmrechte. Und er legt gleich einige neue Forderungen nach: Der aktivistische Investor will, dass drei der insgesamt acht Sitze im Aufsichtsrat neu besetzten werden, darunter auch der Aufsichtsratsvorsitz. Die Chefin des Kontrollgremiums ist Marija Korsch.