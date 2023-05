Ex-ING-Co-CEO Joachim von Schorlemer wird Unternehmensberater

Rückkehr aus dem Ruhestand: Joachim von Schorlemer ist seit Anfang Mai für die Strategieberatung Teneo als Senior Advisor aktiv. Das 2011 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in New York beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter an weltweit 40 Standorten und adressiert vor allem die Belange von CEOs.

Teneo bezeichnet sich selbst „The Global CEO Advisory Firm“ und bietet Kunden neben strategischer Kommunikation auch in den Segmenten Restrukturierung und Investor Relations Unterstützung an. Der Private-Equity-Investor CVC übernahm 2019 die Mehrheit an Teneo. In Deutschland ist die Beratung seit 2021 präsent, CEO ist Felix Schoenauer, der zuvor unter anderem für Hering Schuppener Consulting aktiv war.

Von Schorlemer war Co-CEO von ING Deutschland

Der 1957 geborene von Schorlemer hatte sich nach insgesamt knapp sechseinhalb Jahren bei ING Deutschland Ende September 2022 ursprünglich in den Ruhestand verabschiedet. Dass von Schorlemer die Arbeit reizt, verrät jedoch ein Blick auf sein Linkedin-Profil: Demnach fungiert der erfahrene Firmenkundenbanker seit 1. Oktober für die ING Diba als Berater des Vorstands (in Teilzeit), hinzu kommt eine Beiratsmitgliedschaft bei Amundi Deutschland.

Bei der ING Deutschland war von Schorlemer erst zum 1. Oktober 2020, im Alter von 63 Jahren, zum stellvertretenden CEO ernannt worden. Diese Rolle übernahm der promovierte Betriebswirt zusätzlich zu seiner Funktion als Firmenkundenvorstand.

Seine weiteren Stationen lesen sich wie ein Who’s Who prominenter Geldhäuser: Deutsche Bank, Credit Suisse, BNP Paribas und Royal Bank of Scotland zählen allesamt zu seinen früheren Arbeitgebern.