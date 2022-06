Aufstieg in der Banking-Szene: JP Morgan befördert Matthias Reschke, er steigt zum Leiter Investment Grade Finance für Westeuropa auf. Reschke verantwortet aktuell bei JP Morgan in London den Bereich Investment Grade Finance Northern Europe, zudem leitet er das Leveraged-Finance-Geschäft im DACH-Raum. Diese beiden Funktionen wird er in seiner neuen Rolle weiterhin innehaben. Das geht aus einem internen Memo der Investmentbank hervor, das FINANCE vorliegt.

Reschke ist seit 2003 bei JP Morgan tätig

Auf Reschke kommt durch die Beförderung eine Vielzahl an Aufgaben zu, neben seiner bisherigen Zuständigkeit für Firmenkunden in Nordeuropa wird Reschke nun auch Unternehmen aus Westeuropa bei der Finanzierung mit Fremdkapital betreuen, unter anderem von M&A-Transaktionen mit und ohne Private-Equity-Bezug. Der Fokus liegt dabei auf Firmen mit Investmentgrade-Rating.

Der ehemalige Equity-Research-Analyst stieß bereits 2003 zu JP Morgan. Ab 2010 übernahm er Positionen im DCM-Bereich, seit 2020 hat er zudem die Funktion als Leiter Leveraged Finance bei der US-Bank inne.

Alles zum Thema Firmenkundengeschäft Margendruck, Restrukturierungen, angriffslustige Auslandsbanken: Alles Wichtige zum harten Kampf im deutschen Firmenkundengeschäft.

Reschke begleitete Finanzierung des Monsanto-Deals von Bayer

Reschke hat in den vergangenen Jahren verschiedene große Finanzierungen bei JP Morgan betreut, unter anderem den 56-Milliarden-US-Dollar-Kauf von Monsanto durch Bayer im Jahr 2016. Auch in Reschkes Zuständigkeit fiel die Akquise des US-amerikanischen Stahlrohr-Herstellers Wabco durch ZF Friedrichshafen in Höhe von 10,3 Milliarden Euro.

Reschkes Beförderung soll die Bestrebungen der US-Investmentbank unterstreichen, den Fokus noch stärker auf das deutsche Firmenkundengeschäft zu legen. Mit dem Schwerpunkt ist JP Morgan allerdings nicht alleine: Auch andere Auslandsbanken wie die BNP Paribas richten ihren Blick verstärkt auf den deutschen Markt.

JP Morgan strukturiert DCM-Team um

Reschkes Beförderung gehen personelle Veränderungen im DCM-Team von JP Morgan voraus: Sein Vorgänger auf der Position des Head of Investment Grade Finance Westeuropa, Marc Baigneres, wechselt in die JP-Morgan-Zentrale nach New York und wird dort als Global Co-Head of Investment Grade Finance tätig sein.

Er teilt sich die Funktion mit John Servidea, der aktuell das Geschäft mit Investmentgrade-gerateten Unternehmenskunden in Nordamerika leitet. Beide berichten an Kevin Foley, den globalen Chef des DCM-Geschäfts. Zudem wird Thomas Cassin Vice Chair des globalen DCM-Geschäfts, auch er wird an Foley berichten.

