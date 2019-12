„‚Die Höhle der Löwen‘ für Legal Tech“

Was passiert mit den Unternehmen, die den Hub verlassen?

Sie bleiben Kooperationspartner, die Software nutzen wir in Lizenz weiter. Allerdings stellen wir die Anwendungen auch in Wettbewerb zueinander: In manchen Bereichen haben wir mehrere Tools lizenziert, die ähnliche Leistungen erbringen – so können wir prüfen, wo Ergebnisse abweichen und welche Lösung in welchem Kontext am besten funktioniert.



Dürfen Kollegen auch selbst Anwendungen vorschlagen, die sie gern nutzen möchten?

Jeder Kollege kann Vorschläge für Tools machen. Vor einer Nutzung unterziehen wir jedoch alle Anwendungen einer Sicherheitsprüfung: Wir schauen, ob alle Anforderungen an den Datenschutz erfüllt sind, auf welchen Servern die Daten lagern und vieles mehr. Führen wir ein neues Tool ein, stellen wir dies grundsätzlich allen Partnern vor – mitunter stellen wir dann fest, dass beispielsweise eine Anwendung mit bankenspezifischem Fokus sich mit ganz wenig Aufwand für den Einsatz im Bereich Litigation adaptieren lässt.



