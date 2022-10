DLA Piper macht Deutschlandchef Parameswaran zum globalen Corporate-Leiter

Beförderung für DLA-Deutschlandchef Benjamin Parameswaran: Die Wirtschaftskanzlei macht den deutschen Country Managing Partner mit Wirkung zum November zum Global Co-Chair ihrer Corporate-Praxis. Der Hamburger Partner tritt damit die Nachfolge von Bob Bishop an der Spitze der globalen Corporate-Praxis an. Der Londoner gibt die Rolle nach acht Jahren im Amt zum 31. Oktober ab, wie DLA mitteilte.

Sein Nachfolger Parameswaran war bereits 2010 von Hengeler Mueller zu DLA Piper gestoßen und ist seitdem Teil des internationalen Corporate-Teams. Er gilt als einer der zentralen M&A-Partner von DLA weltweit und verantwortet einige der wichtigsten globalen Mandantenbeziehungen, heißt es vonseiten der Kanzlei. Im Jahr 2014 hatte Parameswaran zudem gemeinsam mit dem Arbeitsrechtler Bernd Borgmann als erste Doppelspitze bei DLA die Nachfolge des damaligen Deutschlandchefs Jan Meents angetreten, der damals in die internationale Führung der Wirtschaftskanzlei aufgestiegen war. Später übernahm Parameswaran als Managing Partner für Deutschland.

In den vergangenen acht Jahren als Managing Partner habe er seine Management- und Führungsqualitäten bewiesen, heißt es in der Mitteilung der Kanzlei. Laut Zahlen des Branchenmagazins „Juve“ kletterten die Umsätze des deutschen Arms der Kanzlei unter seiner Leitung in den vergangenen fünf Jahren von 88 auf 123,5 Millionen Euro. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass er die globale Corporate-Praxis in Zukunft sehr erfolgreich leiten wird”, ist sich DLA-Global-Co-CEO Simon Levine sicher.

Parameswarans Ernennung zum Co-Chef der globalen Corporate-Praxis dürfte zudem die Bedeutung des deutschen Arms innerhalb des internationalen Netzwerks von DLA Piper stärken. In seiner neuen Rolle übernimmt der 47-jährige M&A-Partner damit künftig die Führung von rund 700 Corporate-Anwälten außerhalb der USA.

Auch in Deutschland, das für die Kanzlei zu einem der wichtigsten Märke in Europa zählt, setzt DLA mit seiner Corporate-Praxis aktuell auf personelles Wachstum. So hatte die Kanzlei erst im September ihr Team im Bereich M&A und Private-Equity am Standort Frankfurt mit dem Partner Lars Jessen verstärkt.

Einen Nachfolger für Benjamin Parameswaran in der Rolle als Deutschlandchef hat die Kanzlei noch nicht benannt. Die Personalie wird vom CEO und den beiden Management-Gremien der Kanzlei entschieden.