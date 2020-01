Kanzleiticker: BRL, CMS, Pöllath + Partners

Die Kanzlei SZA Schilling, Zutt & Anschütz hat zum Jahresanfang zwei Gesellschaftsrechtler aus den eigenen Reihen zu Partnern erhoben: Jonas Fischbach arbeitet in Frankfurt und ist auf M&A und Compliance spezialisiert. Ben Steinbrück, Spezialist für Litigation & Arbitration sowie Handelsrecht, arbeitet für die Kanzlei in Mannheim.



Mit sechs neuen Partnern stärkt McDermott Will & Emery seine Präsenz in Deutschland. Unter den Neuberufungen sind neben anderen Marc Oberhardt, der auf Insolvenzrecht und Unternehmenssanierung spezialisiert ist, sowie Nadine Hartung, die zu Gesellschaftsrecht und M&A berät. Weltweit hat die Kanzlei 39 neue Partner sowie vier Counsel ernannt.



Felix Wolf ist neuer Equity Partner der Kanzlei GvW Graf von Westphalen. Er berät bei Unternehmenskäufen und -verkäufen, Finanzierungsrunden und Joint Ventures. Der Münchener ist auf den deutsch-französischen Rechtsverkehr spezialisiert und leitet das „French Desk“ der Kanzlei.



Insgesamt neun neue Partner und 16 Assoziierte Partner hat die Kanzlei Flick Gocke Schaumburg aus ihren Reihen berufen, darunter als Equity-Partner Irka Zöllter-Petzoldt (Aktien- und Kapitalmarktrecht, M&A und Private Equity, Berlin) und Christian Bochmann (Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Hamburg). Insgesamt umfasst die Partnerschaft der Kanzlei von Januar an 75 Partner sowie 80 Assoziierte Partner.



Die Wirtschaftskanzlei Osborne Clarke hat zwei neue Partner berufen, eine davon ist die auf den Bereich Corporate/M&A spezialisierte Juristin Nanni Spitzer. Sie ist bereits seit dem Studium für die Kanzlei tätig.



Der Rechtsanwalt und Steuerberater Mauritz von Einem ist neuer Partner bei Arqis. Er ist seit Mai 2018 Teil der M&A/Corporate-Praxis sowie der Steuer-Praxis in München. Zuvor arbeitete er für Freshfields Bruckhaus Deringer in Hamburg. Hendrik von Mellenthin steigt vom Managing Associate zum Counsel auf. Der Counsel-Status ist bei der Kanzlei seit 2019 ein Schritt auf dem Weg zur Partnerschaft.



Mit insgesamt fünf Equity Partnern, zwei Local Partnern und zwei Counsels aus den eigenen Reihen ist die Kanzlei GSK Stockmann ins neue Jahr gestartet. Ein Schwerpunkt der Ernennungen liegt auf dem Immobilienbereich. In das Themengebiet Finanzen fällt der Aufstieg von Lisa Watermann, die zum Counsel befördert wurde. Sie berät im Schwerpunkt Finanzdienstleistungsunternehmen zu Themen wie Mifid II und zur Umsetzung von Sustainable-Finance-Vorgaben.



Maximilian Janssen ist zum Salary-Partner bei Wessing & Partner aufgestiegen. Er ist auf Kartell- und Wettbewerbsstrafrecht spezialisiert und arbeitet seit 2016 für die Kanzlei. Zuvor war er vier Jahre für Freshfields Bruckhaus Deringer tätig.



Lennart Lautenschlager (Bank- und Finanzrecht) und Christine Borries (Restrukturierung und Insolvenzrecht) sind neue Counsels bei Hogan Lovells. Lautenschlager arbeitet seit 2017 für die Kanzlei in Frankfurt, Borries ist von München aus seit 2012 für Hogan Lovells tätig. Weltweit wurden zum Jahreswechsel 29 neue Partner und 54 Counsel berufen, davon entfallen insgesamt drei Partner- und 14 Counsel-Ernennungen auf Deutschland.



Mit drei Partner- und acht Counsel-Ernennungen ist die Kanzlei Gleiss Lutz ins Jahr gestartet. Unter den Ernennungen in unternehmens- und kapitalmarktbezogenen Bereichen ist der Kartellrechtler Johannes Hertfelder als neuer Partner. Auf den Bereich Transactions entfallen vier Counsel-Ernennungen: Daniel Heck berät bei Unternehmenstransaktionen, Jonas Rybarz ist spezialisiert auf Immobilien- und Portfoliotransaktionen, Julia Herzberg berät zu Fragen der Vorstandsvergütung, und Alexander Gebhardt berät im Bereich Finance schwerpunktmäßig zum Kapitalmarktrecht.



