Erneute Abgänge im M&A-Team von KPMG

Ein weiterer Wettbewerber verstärkt sich mit Neuzugängen aus dem Deal Advisory von KPMG: Alexander Awan und Patrick Ulrich wechseln in das Kölner Büro von Rödl & Partner, um dort das Geschäft mit M&A-Transaktionen auszubauen. Das Next-Six-Haus hat die nächsten Schritte im Transaktionsbereich bereits in Aussicht gestellt: „Der weitere zügige personelle Ausbau des neuen Teams ist bereits in Arbeit“, kündigte Rödl & Partner an. Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungshaus reiht sich damit ein in eine lange Reihe von Marktteilnehmern, die auf der Suche nach Verstärkung den Markt für M&A-Berater absuchen.

Genau dieser starke Expansionswille vieler Wettbewerber hat zuletzt die Transaktionsberatung von KPMG getroffen: Das Big-Four-Haus musste erst kürzlich zwei Partnerabgänge im M&A-Bereich verkraften und verliert nun zwei weitere erfahrene M&A-Berater.