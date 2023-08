Stefan Widder wird Mitte September Partner bei Gleiss Lutz. Er wird den Standort der Wirtschaftskanzlei in Hamburg verstärken. Er kommt von Latham & Watkins, wo er in gleicher Position seit 2009 tätig ist.

Mit dem Neuzugang stärkt Gleiss Lutz seine Expertise im Bereich M&A. „Mit Stefan Widder gewinnen wir einen erstklassigen M&A-Berater, der eng abgestimmt mit unseren Partnern das strategische Wachstum von Gleiss Lutz in der Transaktionsberatung im norddeutschen Raum und darüber hinaus weiter vorantreiben wird“, zeigt sich Alexander Schwarz, Co-Managing Partner von Gleiss Lutz, vom Neuzugang überzeugt.

Widder tütete ZF-Mega-Deal ein

Widder ist ausgemachter Fachmann in der Beratung von deutschen und grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen. So führte Widder bei Lathman & Watkins unter anderem das Beraterteam für den Deal zwischen ZF und Wabco an. 2020 kaufte ZF den amerikanischen Bremsenhersteller für rund 6,2 Milliarden Euro.

Auch unter Gleiss Lutz bleibt Widder der Metropole an der Elbe treu. Hier startete Anfang der 1990er-Jahre seine Karriere. Damals noch als Auszubildener der Deutschen Bank in Hamburg. Anschließend studierte und promovierte er an der Hamburger Universität in Jura. Nach seinem zweiten Staatsexamen wurde Widder 2002 Associate bei Latham & Watkens. Im Jahr 2009 folgte die Beförderung zum Partner.

Stefan Widder sagt selbst über seinen Wechsel: „Nach vielen Jahren bei Latham &

Watkins, davon die letzten gut 14 Jahre als Partner, verlasse ich meine bisherige Kanzlei in dankbarer Verbundenheit“.

Zum 1. Januar 2023 hatte die Kanzlei bereits die Private-Equity-Anwältin Vanessa Rendtorff von Latham & Watkins geholt und sie zur Partnerin am Hamburger Standort ernannt. Mit Widder zählt der Hamburger Standort von Gleiss Lutz künftig sieben Partner und insgesamt 33 Anwälte.