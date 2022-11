Audit- und Tax-News: BDO, Ebner Stolz, WTS

KPMG muss Head of Healthcare zu BDO ziehen lassen

Das Next-Six-Haus BDO gewinnt den prominenten Gesundheitswesen-Experten Volker Penter als neuen Partner für den Bereich Healthcare. Der Wirtschaftsprüfer und Branchenexperte für das deutsche und europäische Gesundheitswesen war zuletzt Head of Healthcare und Niederlassungsleiter bei KPMG. Penter bringt 30 Jahre Berufserfahrung im Prüfungs- und Beratungsbereich mit, gut 25 Jahre davon als Wirtschaftsprüfer. Bei KPMG war er 20 Jahre lang tätig, zuvor arbeitete er bei Arthur Andersen. Schwerpunkt seiner Tätigkeit sind die Prüfung und prüfungsnahe Beratung im Bereich des Gesundheitswesens sowie öffentlicher Einrichtungen.

Daneben hat BDO weitere Zugänge im Bereich Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung zu verzeichnen. Neu dabei ist auch Birgit Wicke als Partnerin für den Bereich Capital Markets. Die Wirtschaftsprüferin unterstützt das Team rund um Jens Freiberg in der Prüfung von kapitalmarktorientierten Unternehmen. Sie kommt von PwC, wo sie knapp 15 Jahre tätig war, zuletzt als Director im Bereich Assurance.

Im Bereich Tax & legal ist Jürgen Schimmele als neuer Partner mit an Bord. Von Düsseldorf aus berät er Mandanten mit Fokussierung auf den international tätigen Mittelstand inklusive Nachfolgeplanung. Vor seinem Wechsel zu BDO war Schimmele mehr als 15 Jahre Partner bei EY tätig, zuletzt als Standortleiter für den Bereich Private Client Services am Standort Düsseldorf.

Und in der Sparte Trascation Tax ist Sandro Schwenke als Partner neu im Team. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der steuerlichen Beratung bei Unternehmenstransaktionen von mittelständischen Unternehmen und Private-Equity-Investoren. Er kommt von Aldi Nord, wo er als Senior Manager für M&A Tax und Tax Planning verantwortlich war. Zuvor war Schwenke fast neun Jahre in der Transaktionssteuerabteilung von EY in Frankfurt/Eschborn und New York tätig.

