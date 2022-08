Audit- und Tax-News: BDO, Grant Thornton, Ebner Stolz

BDO wird Evotec-Prüfer

Neues Mandat für BDO: Das Next-Six-Haus prüft ab diesem Jahr das Pharmaunternehmen Evotec. Das Unternehmen ist dual listed, seit 1999 an der Frankfurter Börse im Prime Standard und seit November 2021 auch an der US-Börse Nasdaq. 2021 setzte Evotec 618 Millionen Euro Umsatz um. „Seit dem Gewinn des Prüfungsmandats beim Dax-Konzern SAP erfreuen wir uns einer erhöhten Wahrnehmung im Markt und registrieren eine verstärkte Nachfrage nach unserer Expertise – insbesondere auch im Bereich kapitalmarktnotierter Unternehmen“, sagt Jens Freiberg, Head of Capital Markets bei BDO. Neben SAP hat BDO auch weitere Dax-Unternehmen ins Visier genommen und bewarb sich zuletzt zum Beispiel um Adidas und Puma – bisher hat es mit einem zweiten Dax-Mandat aber noch nicht geklappt.