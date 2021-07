Baker Tilly ergattert Prüfmandat der Deutschen Bundesbank

Mit dem Wechsel des Bundesbank-Mandats von KPMG zu Baker Tilly schnappt sich einer der Next Six, der sechs größten WP-Gesellschaften nach den Big Four, eines jener namhaften Prüfmandate, die die Big Four in der Vergangenheit fast ausnahmslos unter sich aufgeteilt hatten. Die Verfolger profitieren dabei von der gesetzlich vorgeschriebenen Prüferrotation. Sie sieht vor, das kapitalmarktorientierte Unternehmen alle 20 Jahre, Banken sogar nach zehn Jahren den Prüfer wechseln.



Allerdings wird ein Gros der Mandate weiterhin unter KPMG, PwC, EY und Deloitte aufgeteilt. Den Verfolgern gelingt es nur vereinzelt, lukrative Mandate an Land zu ziehen. Vor allem BDO war zuletzt erfolgreich und schnappte sich das Prüfmandat des Softwareriesen SAP und des Finanzdienstleisters MLP.