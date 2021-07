BDO, Rödl, EY: Verwerfungen im Prüfermarkt

Deutschlands Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften haben ein äußerst herausforderndes Jahr hinter sich. Nicht nur hat Corona den Alltag in Prüfung und Beratung umgekrempelt und zu Einbußen im Consulting-Geschäft geführt. Auch hat der Wirecard-Skandal für viel Verunsicherung und Veränderung im Markt gesorgt.



Diese beiden Einschnitte gepaart mit Strategieanpassungen der WP-Gesellschaften haben erstmals seit langem wieder für größere Umwälzungen im deutschen Wirtschaftsprüfermarkt gesorgt, zeigt das Umsatz-Ranking der 25 größten WP-Häuser in Deutschland, das der Marktforscher Lünendonk & Hossenfelder am gestrigen Montag veröffentlicht hat.



Auf den ersten vier Plätzen hat sich in der „Lünendonk-Liste“ zunächst noch nichts verändert: Gemessen am Umsatz ist PwC mit 2,4 Milliarden Euro (plus 4,6 Prozent) der klare Marktführer, gefolgt von EY mit 2,2 Milliarden Euro (plus 2 Prozent) und KPMG mit 1,9 Milliarden Euro (plus 4,9 Prozent). Immer noch auf Platz 4, aber keineswegs mehr so weit abgeschlagen wie früher, liegt Deloitte mit einem Umsatz von 1,7 Milliarden Euro (plus 3,4 Prozent).