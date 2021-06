BDO holt Prüfmandat bei MLP

Erfahrung mit Prüfaufträgen in diesem Sektor sammelt BDO gerade auch bei der Deutschlandtochter von JP Morgan, die im Zuge des Brexits deutlich ausgebaut wurde. Bei JP Morgan Deutschland ist BDO schon seit diesem Jahr Abschlussprüfer. Neben der großen US-Bank konnte das Next-Ten-Haus in der jüngeren Vergangenheit auch noch Prüfmandate bei weiteren Finanzdienstleistern gewinnen, zum Beispiel bei der DVB Bank, bei Siemens Financial Services und bei der Heidelberger Lebensversicherung.