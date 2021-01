EYs Verteidigungsstrategie im Fall Wirecard

Ein Vergleich könnte für EY teuer werden

Der Punkt, wie weit eine Prüfung gehen muss, könnte zu einer Schlüsselfrage in einem möglichen Prozess werden. Doch die Prüfung und Validierung von Treuhandstrukturen, wie sie im Fall Wirecard zentral sind, ist in der juristischen Aufarbeitung Neuland. Auch in Fachkreisen gehen die Meinungen auseinander, ob es ausreichend ist, solche ungewöhnlichen Strukturen mit den Standardmethoden eines Prüfers zu validieren – insbesondere dann, wenn sie ein derart großes Gewicht für ein Unternehmen haben, wie es bei Wirecard der Fall war. Hinzu kommt, dass die Auslegung darüber, was nun eine „Standardmethode“ ist, offenbar selbst unter den Prüfern breit gefächert ist.



Käme es tatsächlich zum Prozess vor dem Landgericht Stuttgart, erwarten die Autoren des „Handelsblatts“ ein „Mammutverfahren mit einer Flut an Gutachten“. Dies könnte dazu führen, dass sich EY und der Kläger Invivo Capital am Ende auf einen Vergleich einigen.



Doch dieser hätte auch Signalwirkung für mögliche weitere Klagen. Und mit einem erlittenen Schaden von weniger als 10 Millionen Euro gehört Invivo nicht zu den größten Wirecard-Geschädigten. Bei den finanzierenden Banken stehen ungleich größere Summen im Raum, ebenso bei zahlreichen Investoren. Ein zu großzügiger Vergleich könnte EY am Ende noch teuer zu stehen kommen.



michael.hedtstueck[at]finance-magazin.de