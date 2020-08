Haben Wirecards Banken weitere Hunderte Millionen verloren?

Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits wegen des Verdachts auf Untreue, hierbei ging es unter anderem um Kreditvergaben an die Partnerfirmen Al Alam, Pay Easy und OCap Management noch vor 2019. Für diese Kredite habe es keinerlei Sicherheiten gegeben. Nun sollen in den vergangenen Monaten weitere mehrere Hundert Millionen Euro von Wircard-Konten abgegangen sein, unter anderem auch an die genannten Partnerfirmen. Laut dem SZ-Bericht sollen die Geldabflüsse im Zeitraum vor der Pleite auf knapp 870 Millionen Euro drastisch angestiegen sein. Was aus den Geldern geworden ist, ist unklar, so wurde Al Alam beispielsweise im Mai liquidiert.



Für die kreditgebenden Banken dürften sich die Verluste erheblich ausweiten. Neben der Commerzbank, die bereits jüngst 175 Millionen Euro aufgrund des Wirecard-Skandals abgeschrieben hat, sollen auch die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) und 13 weitere Banken zu den geschädigten Häusern gehören.