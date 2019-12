Zoff mit der Bilanzpolizei ist vorprogrammiert dank Goodwill & Co.

Doch das ist nicht das einzige, was die DPR unter die Lupe nimmt. Auch die Bilanzierung und Bewertung von Finanzinstrumenten nach IFRS 9 und die Umsatzrealisierung nach IFRS 15 stehen auf der Agenda.



IFRS 9 ist an Komplexität kaum zu überbieten. Wie auch im Vorjahr soll hier im Rahmen eines Follow-ups die korrekte Bilanzierung geprüft werden. Anders als im Vorjahr liegt der Fokus jedoch nur auf Kreditinstituten und nicht allgemein auf allen Unternehmen. Dafür sind die Banken dieses Mal im Gegensatz zu Nicht-Finanzinstituten von einer besonderen Prüfung zu IFRS 15 ausgeschlossen. Der neue Standard muss seit Januar 2018 verpflichtend angewendet werden und hat bei einigen Unternehmen zu erheblichen Änderungen beim Ausweis der Umsatzerlöse geführt.



Ein Blick in die Geschäftsberichte der Dax30 zeigt jedoch: Das Thema haben die Unternehmen ohnehin besonders auf dem Schirm. So war der Ausweis der Umsatzerlöse nach IFRS 15 bei rund einem Drittel der Dax-Unternehmen einer der besonders wichtigen Prüfungsinhalte der Abschlussprüfer („Key Audit Matters“) für die Geschäftsjahre 2018.