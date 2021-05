Fußball-Finanzen: Warum Werder Bremen abstürzt

Ist das noch Finanzstrategie oder schon Verzweiflung? Nach zwei sportlich desaströsen Spielzeiten mit vielen Niederlagen, dem bitteren Abstieg und großen finanziellen Verlusten soll nun ausgerechnet der Kapitalmarkt Werder Bremen retten. Der Fußball-Bundesligaklub bietet gerade eine Mittelstandsanleihe zur Zeichnung an. 20 bis 30 Millionen Euro will CFO Klaus Filbry damit einnehmen, gut 10 Millionen sind angeblich schon von „Friends & Family“-Investoren zugesagt worden.



Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass derzeit noch ein zweiter Bundesligaklub am Mini-Bond-Markt um frisches Geld bittet: Schalke 04. Der Anleihemarkt entwickelt sich für die beiden wirtschaftlich angeschlagensten Bundesligaklubs offenbar zum „Lender of last resort“. Am Markt für Mittelstandsanleihen gibt es aber nicht nur Fußball-Unternehmen, auf die dieses Merkmal zutrifft.