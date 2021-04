Corporate Finance: So weit sind Predictive Analytics

Die besondere Schwierigkeit sei das Herankommen an die Daten, wie Oliver-Wyman-Kollege Jörg Stäglich erklärt: „CFOs müssen hier Methoden aufbauen, damit sie immer mehr aus den Daten lernen können.“ Wichtig sei es Mitarbeiter zu finden, die Prozesse immer wieder hinterfragen. Dazu zählten Data Engineers und Analytiker. Stäglich sieht Predictive Analytics zwar in einer frühen Phase, das Thema werde 2021 aber „auf jeden Fall“ kommen.



Berater Fritz rät Unternehmen dazu, nicht nur interne Daten auszuwerten, sondern auch soziale Netzwerke in den Blick zu nehmen: „So kann man die Datensätze anreichern und erfahren, wie das Unternehmen aufgestellt ist. In diesem Bereich könnte Machine Learning oder Natural Language Processing (NLP) helfen.“ Bei NLP handelt es sich um die Verarbeitung natürlicher Sprache durch KI.



Die Technologien werden immer besser darin, unstrukturierte Daten zu verarbeiten. Unternehmen könnten durch das Durchforsten von Pressemitteilungen und Foreneinträgen etwa in Erfahrung bringen, wie hoch das Kreditausfallrisiko in einzelnen Ländern und Branchen ist. „Das kann dann bei der Einordnung von Lieferanten helfen“, so Fritz.