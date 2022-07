Encavis-CFO Husmann wird Vorstandssprecher

Wechsel in der Führungsspitze: Der Encavis-CEO Dierk Paskert verlässt das Unternehmen zum Ende des Jahres. Der jetzige CFO des Solar- und Windparkbetreibers Christoph Husmann wird zum Sprecher des Vorstandes ernannt und bildet künftig mit COO Mario Schirru, der in den Vorstand berufen wird, eine Zweierspitze.

Husmann soll Kontinuität wahren

Der Encavis-Vorstandschef Paskert werde sein Mandat zum Jahresende abgeben und den Konzern „vorzeitig einvernehmlich“ verlassen, teilte der MDax-Konzern mit. „Paskert hat den Umbau des Encavis-Konzerns von einem Finanzinvestor zu einem modernen und nachhaltigem, grünen Energieunternehmen maßgeblich mitgestaltet. Wir bedanken uns für diese erfolgreiche Transformation und insbesondere für den positiven Übergang an das neue Vorstandsteam,“ kommentiert Aufsichtsratschef Manfred Krüper den Wechsel.

Die Ernennung Husmanns zum Sprecher des Vorstands solle die Wahrung der „Kontinuität der grundsätzlichen Geschäftsausrichtung“ sicherstellen, vermelden die Hamburger. Der 57-Jährige ist seit acht Jahren Finanzchef bei Encavis und wird dieses Amt zusätzlich zu seiner Sprecherfunktion weiterführen.

Zusätzlich zu den neuen Aufgaben Husmanns verkündete Encavis, den jetzigen COO Mario Schirru in den Vorstand zu berufen. Der 41-Jährige ist ab dem 1. August Mitglied des Vorstands und soll die Themen Digitalisierung des Marktes der Erneuerbaren Energien sowie Energiespeicherung vorantreiben.

Encavis will Umsatz verdoppeln

Mit dem Wechsel im Vorstande stelle sich Encavis nach eigenen Angaben für die Europäische Energiewende auf. An den Ziele des Unternehmens ändere sich nichts. „Unabhängig von den personellen Änderungen bekräftigen alle Vorstandsmitglieder das Festhalten an der Strategie ‚Fast Forward 2025‘, deren Ziele in Teilbereichen bereits früher als ursprünglich geplant erreicht werden dürften“, erläutert Husmann.

Der Konzern hat sich vorgenommen, die eigenen Erzeugungskapazitäten bis 2025 zu verdoppeln. Zudem plant Encavis ein Verdopplung des Umsatzes und operativen Ebitda auf 440 Millionen Euro beziehungsweise 330 Millionen Euro.

