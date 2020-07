AUA-CFO Wolfgang Jani geht von Bord

„Es waren ausnahmslos schwierige und herausfordernde Themen, mit denen Wolfgang Jani in den mehr als zwei Jahren Amtszeit konfrontiert war“, fasst Aufsichtsratschefin Christina Foerster die Arbeit des scheidenden Finanzchefs zusammen. Neben dem Festzurren der Notfinanzierung erwähnt Foerster auch Janis Mitarbeit an dem Strategieprogramm „Driveto25“ und dem Prozesseffizienzprogramm „PE20“.



Der Österreicher übernahm Mitte April 2018 das Finanzressort bei der Fluggesellschaft. Er kam damals vom Schweizer Aufzughersteller Schindler, wo der Ökonom seine berufliche Karriere begonnen hatte. Vor seinem Wechsel in die Luftfahrtbranche war er Finanzvorstand bei Schindler Deutschland.



martin.barwitzki[at]finance-magazin.de